Paris Hilton muestra sus dotes culinarios en Netflix y promete no defraudar a la audiencia

'En la cocina con Paris Hilton' la socialité busca sorprender a sus seguidores y amigos. (KIT KARZEN/NETFLIX/KIT KARZEN/NETFLIX)

Paris Hilton no es chef ni pretende serlo, así lo deja claro en el estreno de En la cocina con Paris Hilton, la producción que desde este jueves 4 de agosto está disponible en Netflix.

Aunque no es una experta en gastronomía, la modelo y empresaria estadounidense reconoce que cocinar siempre le ha gustado y por ello decidió animarse a probar recetas y experimentar con ingredientes nuevos. Además, incluye el ir a hacer sus compras al supermercado y utilizar algunos electrodomésticos exóticos con un solo objetivo: sorprender a sus seguidores, a los usuarios de la plataforma de streaming y a sus amigos con sus dotes culinarios.

“Con todo lo que ha sucedido en el mundo en el último año y medio, la gente quiere poder reír, ver algo que los haga sentir bien y también aprender. Creo que mucha gente ha estado cocinando en casa durante este tiempo y le encanta hacer cosas nuevas y a mí siempre me ha gustado la comida y, como persona naturalmente creativa, encontré mi amor por la cocina”, dijo Paris, quien además, fue productora ejecutiva del espacio.

La idea surgió justo en la cuarentena por la pandemia, luego de que la socialité colgara en YouTube un video sobre cómo hacer lasaña que se volvió viral. Tan solo días después, la plataforma de streaming la contactó para que desarrollaran en conjunto el proyecto.

Esta primera temporada cuenta con seis capítulos de 30 minutos, aproximadamente. En cada uno se puede ver a Paris preparar desde papas fritas, hasta cannolis; sin embargo, no lo hace sola, pues en cada episodio tiene una invitada diferente.

Se trata de celebridades que son amigos de la modelo, como Kim Kardashian, Demi Lovato y sus hermanas Nicky y Kathy Hilton.

“Aprendí a cocinar tantas cosas que nunca antes había cocinado. Fue muy divertido aprender todas estas nuevas habilidades, probar nuevas recetas y relacionarme con mis amigos”, añadió.

La Paris real

Más allá de mostrar sus habilidades culinarias, Paris Hilton asegura que esta es una oportunidad para que conozcan a la persona detrás del personaje, pues aunque muchos seguidores saben quién es ella en realidad, hay muchos otros que no la conocen en su naturalidad.

“Creo que mis fans, los que han crecido conmigo definitivamente entienden mis diferentes lados y con este documental pueden apreciarlo. Pero hay personas que no me siguen tan de cerca y que probablemente no comprenden. Uno de mis objetivos ahora es abrirme más y mostrar mi lado más auténtico al mundo en general. Es difícil hacer eso porque soy muy cautelosa y una persona tímida, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo”, aseguró.

Y la realidad es que la socialité está disfrutando esta nueva etapa de su vida como productora de su propio programa y mostrando facetas suyas que eran desconocidas, al menos para el público.

En total la serie cuenta con seis episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno. (KIT KARZEN/NETFLIX/KIT KARZEN/NETFLIX)

Por ello, espera tener más adelante la oportunidad de trabajar en producciones diferentes.

“Tengo muchas historias importantes que quiero contar: me encanta divertirme, hacer reír a la gente y no tomarme demasiado en serio las cosas. En el futuro, voy a producir programas que serán serios y alegres, porque creo que la dualidad es importante para mí y para mis fanáticos y el público que va a ver”, añadió.

Eso sí, pese a que En la cocina con Paris Hilton, muestra un lado más real de la empresaria, el brillo y el color rosado seguirán estando presentes. Al fin y al cabo, esta es su esencia.