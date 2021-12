Nueva temporada de ‘Madre solo hay dos’ llega como regalo de Navidad de Netflix

Podrá pasar el tiempo, pero Ana y Mariana seguirán siendo como el agua y el aceite, y ni su maternidad compartida va a lograr que eso cambie.

Y aunque parecía que ambas ya se habían acoplado a su dinámica familiar y a vivir juntas por el bien de sus hijas, tal parece que todo volverá a ser como al principio, cuando Ana no sabía que Mariana estaba criando a su bebé y Mariana no tenía idea de que su pequeña estaba creciendo en la casa de Ana, con una familia que no era la suya.

Ahora ambas decidieron tomar caminos por separado, poniendo en riesgo los lazos que existen entre ellas y sus bebés. Esta fue la única opción viable que las madres encontraron para solucionar sus eternos conflictos que cada vez son más profundos.

Sin embargo, existe todavía una oportunidad de reconciliación pero para ello habrá que pasar por varios dramas, nuevos retos, nuevos amores, situaciones bochornosas (y graciosas) y tentadoras ofertas laborales.

En la segunda temporada de 'Madre solo hay dos', Ana y Mariana tomarán caminos por separado. (Netflix para LN)

A partir de allí se desarrollará la segunda temporada de Madre solo hay dos, la serie de comedia Netflix que narra la historia de dos mujeres que descubren que sus bebés fueron accidentalmente cambiados al nacer.

Ambas provienen de mundos muy diferentes, pues mientras Ana es una ejecutiva de clase alta, que tiene una familia formada y una vida ya planificada; Mariana es una veinteañera liberal que estudia, que no tiene un trabajo fijo y busca la forma de subsistir.

La producción mexicana, protagonizada por Ludwika Paleta (Ana Servín) y Paulina Goto (Mariana Herrera) contará, en esta ocasión, con un total de ocho capítulos de aproximadamente una hora cada uno, y promete más enredos, problemas familiares y trabajos complicados que terminarán sacando más de una risa.

“Vamos a ver cómo hacen estas dos mujeres para seguir sus caminos y sus vidas una sin la otra, luego de una situación en la que de pronto se vieron obligadas a hacerse familia sin conocerse, y en poco tiempo esta familia se rompe. Vamos a ver cómo lidian con esa ruptura, con esta nueva vida, con esta manera de adaptarse con las niñas, porque ellos no son una familia tradicional, las niñas tienen dos mamás y dos papás que se rotan, entonces va a ser interesante ver cómo no hay una sola manera de ser familia”, explica Paleta a la revista mexicana Quién.

La segunda temporada de esta producción se estrenará en Netflix este jueves 24 de diciembre, como un regalo de Navidad de la plataforma de streaming, que ha hecho una costumbre el lanzar producciones esperadas en estas fechas festivas y que son la excusa perfecta para hacer un maratón.

Mensajes poderosos

Manteniendo la comedia que caracterizó a la primera temporada, en esta segunda entrega de capítulos la producción mexicana busca llevar un mensaje sobre la discriminación que sufren las madres en el trabajo, solo por el hecho de tener hijos.

“Se explora más el rollo profesional y, siendo los dos personajes tan diferentes, se enfrentan a situaciones laborales distintas, sin embargo, las dos batallan con el hecho de que a las mujeres históricamente se nos ha visto como más débiles, menos capaces y mucho tiene que ver con la maternidad.

La nueva temporada de 'Madre solo hay dos' contará con ocho capítulos. (LAURA MAY/NETFLIX/LAURA MAY/NETFLIX)

“Son temas de los que hay que seguir hablando para normalizar la maternidad y apoyar a las mujeres que son madres simplemente porque a los jefes que contratan ‘no les cae el veinte’ de que son sus hijos a los que estamos cuidando”, dijo Paleta en entrevista con El Universal de México.

A modo de ejemplo, en una de las escenas se podrá ver como Mariana debe ir a una entrevista laboral con su bebé. Minutos más tarde, la pequeña rompe un florero y genera caos.

“¿En qué trabajo se ha visto que a las mujeres se les permita ir con la carriola o con el recién nacido y amamantar mientras trabajan? Claro que podemos, pero socialmente no está aceptado, a lo mucho te dan 40 días de incapacidad”, añade en esa entrevista la actriz de 43 años.

Asimismo, la serie se adentrará en temáticas como el apoyo entre mujeres y la desigualdad laboral por cuestiones de género.

Por otro lado, Paulina Goto afirma que en esta ocasión muchas jóvenes se identificarán con Mariana, una joven madre, estudiante universitaria, que debe buscar trabajo y adaptarse a las condiciones, mientras procura tiempo para distraerse, compartir con amigos y conocer nuevas personas.

“Se va a experimentar también el tema de las salidas con otras personas y este conflicto de ¿a quién dejó entrar a la vida de mi bebé?; y ¿qué límites debes tener en ese sentido”, asegura Goto.

Ludwika Paleta y Paulina Goto son las protagonistas de la serie mexicana. (NETFLIX/NETFLIX)

Desde el estreno de su primera temporada, Madre solo hay dos se convirtió en una de las producciones mexicanas más exitosas de la plataforma de streaming. La serie fue vista por más de 23 millones de hogares durante sus primeros 28 días y estuvo en el top 10 en 32 países, incluidos Brasil, España y Argentina.

