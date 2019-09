Con El cristal encantado: La era de la resistencia se crea un nuevo mundo, no solo por las marionetas y los animatronics –estos últimos son la única tecnología que decidieron utilizar–, sino también por el reconocido grupo de actores que fue reclutado para prestar sus voces en historia: Simon Pegg (Shaun of the Dead), Natalie Dormer (Game of Thrones), Taron Egerton (Rocketman) y Jason Isaacs (Lucius Malfoy en las películas de la saga Harry Potter).