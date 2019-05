Más de 18 años han tenido que pasar, desde de su participación en King of the Hill (2001), para que Renée Zellweger aceptara la oferta de protagonizar otra serie; aunque no se conoce la cuantiosa suma que este trato representó para ella y para Netflix –plataforma en la que se emitirá el programa–, lo cierto es que, gracias a este nuevo personaje, el público conocerá su faceta más perversa y despiadada.