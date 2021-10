Nayad Nassar queda fuera de Multimedios: ‘Le deseamos muchos éxitos en su futuro’

Nayad Nassar fue separada de su cargo en Multimedios. La presentadora de Telediario en Directo quedó fuera del canal 8 por mutuo acuerdo, según confirmó Freddy Serrano, gerente de Multimedios.

Nayad, quien se unió a Multimedios en julio del 2020, trabajó para la empresa hasta el viernes anterior. Serrano prefirió no ahondar demasiado en el tema.

“Por respeto a nuestros colaboradores no ventilamos decisiones relacionadas con su vinculación o desvinculación con Multimedios. A Nayad le deseamos muchos éxitos en su futuro”, escribió Serrano.

. Nayad Nassar durante su trabajo en el 'Telediario matutino' de Multimedios. Foto: Multimedios para LN

Nayad, de 29 años, es hija de Cristiana Nassar, otrora figura de Multimedios y quien se había retirado de la pantalla tras el fallecimiento de su esposo Martín Nassar.

Tras confirmar la salida de Nayad, se buscó contactar tanto con ella como a su madre. Cristiana comentó que no hablará al respecto y reconfirmó que ella ya no es parte de canal 8. Hasta ahora, Nayad no se ha referido al tema.

“Ya no estoy con Multimedios pero le agradezco a todo el mundo por quererme tanto. La vida continúa maravillosamente”, aseveró.

Si bien Nayad se formó como profesional en ciencias políticas y lengua francesa, ella acumula experiencia en pantalla: ella trabajó como presentadora en el espacio Esta semana, en canal 15.

Siempre dejó claro que su llegada a Multimedios no se dio gracias a su madre. Ella entró a trabajar en el Telediario Matutino mientras hacía la licencia de maternidad de Lucía Frey. Al regreso de Lucía, Nayad se mantuvo en el equipo.

“Mi mamá no movió un dedo, me gusta aclarar esto. A mí me vieron por aparte. El camino de vida me llevó por ese rumbo. A canal 15 entré por casting; siempre ha sido como que yo me he ido haciendo mi propio camino”, dijo aquella vez.

La presentadora, quien luego de hacer varias pruebas fue seleccionada (en el 2020) por Gilberto Valencia, antiguo gerente de televisión de Multimedios, contó que su mamá ha sido una inmensa influencia y que le heredó la elocuencia y seguridad.

“Creo que tengo esa seguridad y capacidad de no congelarme frente a cámara. Me crié entre cámaras, asistí mucho en Informe 11, de Repretel (en donde trabajó su mamá). Me gustaba mucho”, contó.

[ Hija de Cristiana Nassar se enamoró de la tele: Conozca a Nayad, la nueva presentadora de noticias ]

Más cambios

Consultado Serrano sobre la posibilidad de nuevos cambios en Multimedios, él aseguró que “Multimedios tiene objetivos claros de crecimiento y fortalecimiento de su programación, por lo que es inevitable que existan ajustes técnicos y humanos en el proceso de consideración en el que estamos”.