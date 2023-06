Natalia Monge recibe especial felicitación en vivo de reconocido periodista

La presentadora de televisión, Natalia Monge, recibió una especial felicitación por parte de un reconocido periodista cuando estaba en vivo, la tarde del lunes. Se trató de Édgar Silva, quien aprovechó que la también imitadora le dio un pase para halagarla y hasta expresarle que está anuente a trabajar a su lado.

En un segmento del programa De Boca en Boca, Monge se enlazó con Silva, para conocer cómo iban las audiciones del formato que volverá pronto a la pantalla de Teletica, Nace una Estrella.

“Fíjense ustedes que ahí está don Édgar Silva, en el Estadio Nacional, sitio en donde desde el pasado sábado ya muchísimas personas han desfilado para hacer gala de su talento y don Édgar qué difícil para los jueces poder elegir entre tantos talentosos y talentosas que anhelan ser la nueva estrella de Costa Rica. ¡Qué gusto saludarlo y bienvenido a De Boca en Boca! ¿Cómo está todo por allá?”, dijo Monge.

Antes de responder a la pregunta de la presentadora, Silva manifestó su admiración por su trabajo.

“Naty, ante todo dejáme decirte algo, antes de contestar a tu pregunta, primero que me alegra mucho poder recibir un pase de vos, te admiro, te aprecio y ojalá que algún día tengamos la oportunidad de hacer algo juntos en televisión porque me encanta tu trabajo”.

Mientras que el periodista —reconocido por haber presentado numerosos programas de Teletica, como Las Paredes Oyen, Nace una estrella, Quién quiere ser millonario, Buen Día y Dancing with the Stars— expresaba su emoción a Monge, ella no podía ocultar su asombro, pues una sonrisa en su rostro delataba que no se esperaba los halagos por parte del comunicador.

“Muchas gracias don Édgar, lo mismo digo para usted, sino pregunte a los testigos”, respondió la también locutora. “Encantado, muchas gracias, muy amable”, agregó Silva.

Édgar Silva expresó su admiración por Natalia Monge en plena transmisión.

La emoción de Monge fue tanta que incluso compartió su intercambio con el comunicador en sus redes sociales. “Cuando un pase de TV se convierte en uno de los mayores halagos recibidos públicamente... ¡Gracias estimado @edgarsilvacr por sus palabras, lo admiro y respeto muchísimo! ¡Ojalá se nos haga!”, escribió.

“En serio, @natymonge me parece de las personas más honestas con su trabajo. ¡Felicidades!”, respondió el periodista al repostear el video en sus historias.

No obstante, Silva no fue el único en elogiar el talento de la presentadora, ya que los internautas aprovecharon la publicación para unirse a la congratulación.

“Naty debo confesar que yo sentí hasta escalofríos de la emoción. Muy orgullosa de personas como usted”. “Naty, qué lindo halago y es que debe ser una admiración mutua, ambos son buenísimos, sabés lo mucho que te admiro, que sigan los éxitos”. “Naty sin duda lo que te dijo el don Silva es cierto”. “Naty es una mujer tan humilde, noble y talentosa”, comentaron algunos seguidores de la figura pública.