“Todavía me duele el corazón (la expulsión prematura de Dancing 4). Es interesante porque mi experiencia en Dancing fue muy linda pero también fue dolorosa por el tema de la lesión que me obligó a abandonar el programa antes de lo que yo esperaba. Después de eso, cuando estuve en el Miss Costa Rica, me di cuenta de que aquella situación pasó por algo y es ahí donde encuentro el aprendizaje. Pero sí, venir aquí y ver a los chicos pasar por esta experiencia otra vez es muy emotivo, aunque sí me gusta más este lado de presentadora”, finalizó Carvajal, quien no ocultó su deseo de seguir ligada a la pantalla, pero sin ninguna prisa.