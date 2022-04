Nancy Dobles apoya emprendedores: ‘Sé lo que es no tener trabajo y verse sin los pases’

Nancy Dobles no se separa del valor del agradecimiento. Nunca olvida a esas personas que le ayudaron cuando ella lo necesitaba. Antes de estar en televisión trabajó en comerciales y, para llegar allí, debía hacer casting, por lo que nunca olvida lo que una de sus amigas hizo una vez por ella.

Su amiga la llevó en su carro a la audición, aún cuando ella no tenía dinero para aportar para la gasolina.

Dobles, presentadora del programa Buen día, de Teletica, utiliza este ejemplo cuando se refiere a las razones que la impulsan a continuar apoyando a las personas que emprenden. Durante los primeros dos años de pandemia ella creó un segmento que visibilizó el trabajo de esas personas en el programa matutino. En total se presentaron unos 350 proyectos.

“Lo hago (apoyar a los emprendedores) por mi vida, por lo que he pasado. Sé que conseguir trabajo es difícil, a veces verse sin pases para coger un bus y llegar al colegio, verse con necesidades y ver que hay familias que la están pasando mal y de repente tienen un talento que necesita impulsarse.

“Yo estudié educación y no sabía que tenía talento para la tele y hoy es mi trabajo. Sé lo que no es tener trabajo. Hace años, cuando con un grupo de amigas modelos andábamos haciendo casting, una amiga me dice: ‘hoy vamos a hacer día de casting, voy a pedirle carro a mi papá’ y yo pensando: ‘qué dicha porque no tengo para los pases’ y en eso ella dijo que entre todas pusiéramos para la gasolina, y yo menos que tenía para eso (risas). Ella me dijo que no importaba. Ese día visitamos cuatro agencias y me dieron empleo. Lo que siempre digo es que hay que agradecer y recordar a las personas. Me acuerdo de cada persona que me ayudó”, detalló.

Nancy Dobles se siente muy contenta de poder continuar apoyando a los emprendedores. Su propósito de apoyar a estas personas nació durante la pandemia. (RandallRodriguezPicado)

El segmento de Buen día nació cuando Nancy empezó a ver que, en redes sociales, muchas personas que estaban desempleadas empezaron a vender galletas o a ofrecer productos que hacían. Ella le sugirió a Randall Salazar, director y presentador del programa, realizar un segmento para apoyar esas iniciativas y presentarlas como un tipo mercadito. Ella se encargó de todo: desde el guion hasta contactar y organizar a cada invitado.

El segmento terminó y Dobles ideó crear un taller para continuar con su misión de apoyar a emprendedores completamente gratis. Insiste en que no se debe pagar por ellos, para evitar que personas a su nombre se aprovechen y pidan dinero.

Aparte de querer apoyarles, Nancy se identifica con quienes emprenden, pues hace algunos meses ella lanzó su línea de calzado junto a la marca brasileña Vizzano, que es distribuida en Costa Rica por Grupo A. En estos días, justamente, sacó la segunda colección de su propuesta ND by Vizzano. Cuenta que todas estas personas que conoció la motivaron.

A continuación todos los detalles del evento que organiza Dobles para los emprendedores.

El taller

El taller de emprendedores ND se realizará el 7 de abril, en la Universidad San Judas Tadeo. Nancy y su equipo, conformado por algunos familiares y su hijo mayor Daniel Drew Dobles, elegirán a las 30 personas que podrán asistir.

El link para inscribirse es el siguiente: https://nancydobles.com/, allí deben responder algunas preguntas y el lunes 4 de abril, día del cierre de postulaciones, las personas seleccionadas recibirán un correo con la confirmación de asistencia y los detalles para poder ingresar al taller.

Lo primordial es dar oportunidad a los emprendedores que tienen un enfoque artesanal (personas que hacen repostería, prendas, accesorios, que empiezan un negocio de uñas, de estilismo, entre otros). Las personas que no entren al taller, de igual manera serán parte de un grupo cerrado en el que se compartirán grabaciones de la actividad presencial, con todos los consejos.

“La idea es ayudarles a crecer. Quiero apoyarlos para que aprendan a crear su página, que sepan cómo llegarle a más personas. Hay muchos emprendedores que no saben usar las redes sociales, a veces hay que empezar hasta por el nombre”, dice.

Nancy será la moderadora del taller, en el que habrá cinco expositores, todos con diferentes áreas de experiencia.

“Los invitados les enseñan desde lo más básico a lo más grande de cómo crear contenido. Que empiecen con buenas bases y que su nombre esté registrado, todo lo que tienen que averiguar. Cómo registrar su marca. Vamos a tener a dos emprendedoras:

Maria de Mar Dada, una empresaria de muchos años, (es la fundadora de Fiesta Centro desde hace 28 años, emprendió desde sus 15), la idea es ser aspiracional. Ella traía cosas y las vendía en la cochera, ahora, después de años, tiene varias tiendas. Hay muchas historias que contar porque no ha sido fácil.

“También participará una emprendedora venezolana (la orfebre Vivian Calisto De Sá, de Ensueños Art by Calisto) que llegó huyendo de Venezuela con su familia. Haciendo la bisutería que sabía hacer, con eso ha sacado a su familia adelante. Hay que aprender de los mejores”, destaca Dobles.

Asimismo, el taller contará con la guía de Stephannie Fonseca Rodríguez, una experta en redes sociales quien enseñará cómo crear contenido, usar palabras claves para atraer público, hacer publicaciones virales y más. La profesional, conocida como Tayi, es publicista especializada en desarrollar negocios en mercadeo y estrategia digital para la innovación social.

Además David Dobles, sobrino de Dobles, será otro de los exponentes. Él guiará a los asistentes para que sepan cómo realizar reels, Tiktoks y así sacar máximo provecho a las plataformas de una manera práctica y desde el celular. Él es empresario en la industria del marketing y profesional en producción audiovisual,

Finalmente, el periodista y abogado Andrés Corrales, máster en Tecnologías de la Información y Propiedad Intelectual, hablará de todos los detalles a tomar en cuenta a la hora de registrar una marca, entre otros temas.

Nancy Dobles llevó a más de 350 emprendedores a 'Buen Día' durante casi dos años. Fotos: Cortesía

Como se mencionó, esta actividad, y las que vienen, serán gratis. Nancy cuenta que los bocadillos que ofrecerán se los encargó a una familia emprendedora que tiene un negocio llamado Caseritos. Al final topó con la sorpresa de que le donarán el refrigerio.

“Hacen rosquillas, pancito casero y ayudan a otros emprendedores. La mamá hace todo y los hijos reparten. Juan Carlos Bonilla (el contacto) sabe de redes y ayuda a otros emprendedores. Una conocida de él supo del taller y también donó unas galletitas de Lalas galletas y más”, dijo celebrando la cadena de favores y añadiendo su alegría al poder apoyar a las personas.

Una vez, a Nancy le preguntaron que si pudiera tener un poder cuál sería: ella eligió “hacer feliz a la gente”.

“Me pongo a ver, porque si bien no tengo una vida 100% perfecta, pues también tengo preocupaciones; de repente veo que con un canto de cumpleaños o un chiste malo saco una sonrisa. Con el segmento de emprendedores me di cuenta que lo que estaba haciendo hacía feliz a la gente. Les ayudaba a vender y darse a conocer. Me siguen escribiendo, venden, me recuerdan, se cumple el poder. Si puedo hacer a alguien feliz lo voy a hacer”.