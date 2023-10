‘Nace una estrella’: Jenny Gómez llegó a toser sangre antes del reto de eliminación

Durante la novena gala de Nace una estrella, la cual tuvo lugar el domingo 29 de octubre, los participantes James Angulo y Jenny Gómez debían enfrentarse en el reto de eliminación. Sin embargo, se presentó una situación inédita: trasladaron el duelo para el inicio del siguiente programa.

Esta postergación se debió al estado de salud de la joven Gómez, de 17 años, que había estado enferma desde el comienzo de la semana. Su afectación fue tal que llegó a toser con sangre y tuvo que ser atendida por los paramédicos al finalizar la competencia.

Ante consulta de La Nación, Teletica informó que la cantante no dará declaraciones, debido a que se encuentra en reposo para cuidar su voz.

Sin embargo, María Marta López, la profesora de canto que ensaya con los participantes, comentó que Gómez venía resfriada y con tos seca desde el lunes 23 de octubre. Después, fueron varias circunstancias que afectaron antes y durante la presentación de este domingo.

Jenny Gómez fue atendida por los paramédicos después de la novena gala de 'Nace una estrella'.

Desde el pasado miércoles 25 de octubre, la participante tenía mucho dolor en su garganta e incluso tenía que “jorobarse” para respirar. Esto quiere decir que tenía una inflamación en las vías respiratorias, por lo que debía “agacharse” para que el aire entrara con mayor facilidad a sus pulmones, según explicó López.

Aun así, Jenny soportó el dolor e interpretó My Heart Will Go On, de Celine Dion, durante el inicio de la novena gala. Como señaló su profesora, las críticas del jurado fueron que cantó “muy cuidada”, por lo que luego se dejó llevar y salió “con todo” durante el dúo con Jeff On.

Lamentablemente, la joven quedo bastante afectada después de esta presentación e incluso comenzó a toser sangre.

“Se llama cansancio vocal. Se inflaman las vías respiratorias, sobre todo la faringe, la laringe y los bronquios hacia los pulmones, de arriba hacia abajo. Ella se infla tanto que el aire ni le entra ni le sale (...). Solo un doctor puede saberlo, pero por los síntomas, tiene los vasitos faríngeos rotos. No todos, porque son millones, pero algunos que se fueron rompiendo por la inflamación”, agregó.

Por esta razón, la producción le dio la opción de cantar el reto de eliminación esa misma noche, o bien, esperarse e iniciar con la disputa la próxima semana.

Jenny Gómez y Jeff On dieron un espectáculo emocional con la canción 'Fuiste Tú'. (Lilly Arce Robles.)

Durante el cierre de la velada, la entrenadora fue llamada al escenario para ayudar a que la cantante tomara la decisión, y según cuenta, tan solo le pregunto si podía respirar, a lo que ella respondió que no.

“Querían que yo le preguntara si quería cantar, pero no, la pregunta no es esa. Es de vida o muerte. Yo le pregunté si podía respirar y me dijo que no. Si no puede respirar, menos que puede cantar”, comentó la profesora.

Recuperación de la voz de Jenny Gómez

En el futuro, la recomendación de López para Gómez incluye un período de descanso, el uso de tratamientos médicos y remedios naturales para recuperar su capacidad normal de respiración. Si sigue estas indicaciones, se estaría asegurando su participación en el duelo de eliminación.

“Yo sé que por lo menos el reto, lo va a poder hacer”, dijo la entrenadora.

“En todas las temporadas hay que cuidar que la gente no se canse vocalmente. Cuando salen del concurso deberían irse a sus casas a dormir. Pero con la adrenalina, yo me imagino que se quedan en la cama hablando hasta la 1 de la mañana, porque son gente joven y feliz. Pero están usando la voz para la competencia y para vivir socialmente, entonces la voz no descansa” finalizó.