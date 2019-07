“Tengo mucha ilusión de regresar a trabajar frente a las cámaras porque significa volver a lo mío. Tengo mucho agradecimiento también por quienes me formaron (antes de Repretel, Sergio también formó parte de Teletica). Esta oportunidad de regresar llega en una etapa de mi vida que no esperaba que fuera tan rápido porque vengo saliendo de una enfermedad difícil y no hay mejor terapia que comenzar a ocuparte y no a preocuparte. Esta nueva oportunidad también me da la opción de seguir enviando el mensaje de prevención del que me ocupé durante todo el proceso de mi enfermedad”, subrayó.