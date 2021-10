Muere James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther en ‘Friends’

Un querido personaje de la serie Friends ha partido. Este domingo 24 de octubre trascendió que James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther, el gerente de Central Perk, falleció.

Tyler, de 59 años, había anunciado en mayo que estaba luchando contra un cáncer de próstata en etapa 4.

La noticia del fallecimiento fue anunciada por medios como Variety, People y The Guardian, quienes replicaron un comunicado que difundió su familia.

“El mundo lo conocía como Gunther ... pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico, defensor de la conciencia del cáncer y esposo amoroso”, reza el comunicado.

James Michael Tyler, de la serie Friends James Michael Tyler luchaba contra el cáncer de próstata desde el 2018. Ya la enfermedad había hecho metástasis en su cuerpo. Foto: Archivo

El mensaje continuó: “A Michael le encantaba la música en vivo, animaba a sus Clemson Tigers y, a menudo, se encontraba inmerso en aventuras divertidas y no planificadas. Si lo conociste una vez, hiciste un amigo de por vida “.

En mayo, durante el programa de la reunión especial de Friends, Michael tuvo que asistir a través de Zoom, pues estaba delicado de salud.

“Honestamente, fueron los 10 años más memorables de mi vida. No podría haber imaginado una mejor experiencia. Todos estos muchachos fueron fantásticos y fue un placer trabajar con ellos. Se sintió muy, muy especial “, cita The Guardian sobre lo comentado aquella vez.

Él había sido discreto con su enfermedad porque no quería que dijeran “Oh, y por cierto, Gunther tiene cáncer”.

Su personaje fue el eterno admirador de Rachel (Jennifer Aniston).

Lucha

El artista batalló contra la enfermedad desde el 2018, que ya en la etapa 4 había hecho metástasis.

Él había hablado más ampliamente sobre el tema en junio. En una entrevista con NBC narró su vivencia.

“He estado batallando con este diagnóstico por los últimos tres años. Está en etapa 4, un estadio avanzado. Así que eventualmente me va a vencer”, dijo Tyler.

Según el relato del actor, recibió una terapia de hormonas que funcionó muy bien por espacio de un año. “Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y la vida era bastante normal... Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no sentía ningún síntoma. Y fue muy fácil de regular”, dijo en su momento a la cadena NBC.