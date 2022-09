Mauricio Hoffmann, finalista de ‘Dancing’: ‘Una fortaleza es mi buena memoria y mi debilidad, la falta de tiempo’

Durante la semifinal de Dancing with the Stars (DWTS), Mauricio Hoffmann volvió a ir al reto en el que, enfrentado a Nicole Aldana y Víctor Mambo Núñez, debía bailar para demostrar que merecía continuar en competencia. Los jueces David Martínez, Silvia Baltodano y Alex Costa decidieron que así sería. En el concurso de baile, el presentador de De boca en boca ha demostrado su habilidad y las calificaciones perfectas que recibió junto a Alhana Morales lo respaldan, pero ¿qué hay del apoyo del público?

Para la permanencia de las figuras de Dancing with the Stars en competencia eran necesarias las buenas calificaciones y el apoyo del público. Pese a que Hoffmann se destacó en la mayoría de las galas, fue reincidente en el reto, segmento del que siempre fue salvado luego de su baile. La final del concurso de Teletica, que se realizará este 25 de setiembre, elegirá a su ganador por medio de los votos de la audiencia. ¿Qué espera Mauricio de este día y cómo se prepara?

Mauricio Hoffmann y Alhana Morales han tenido una destacada participación de 'Dancing with the Stars'. Durante la gala final presentarán tres coreografías. (JOHN DURAN)

“Creo que llegar a la final ya es un premio al esfuerzo, a la dedicación y a todo ese tiempo que se invirtió estos meses. Llegar a la final es un premio.

“Para esto me preparé como siempre. Dándolo todo. No hay de otra. No hay margen de error. Aquí hay que poner toda la carne en el asador, como se dice popularmente. Hay que sacar la energía de donde no se tiene. Es un último esfuerzo que estamos haciendo todos”, detalló Hoffmann.

Él dice que su semana ha sido muy intensa y que la ha pasado entre presión, angustia y compromisos personales. Aún así hace todo para mantenerse enfocado.

Para la final, la estrategia de Mauricio se basa en “ofrecer el mejor show”. Afirma que él no rifa “regalos ni paseítos a cambio de votos”.

“Mi interés es que la gente disfrute y vea lo que puedo hacer y mostrar. Mucha gente ha notado ese esfuerzo. Ha tenido empatía conmigo durante este proceso. Creo que eso es lo importante. Me enfoco en que vean lo que he hecho, si consideran que por talento y que por lo que bailo merezco su voto, estaré agradecido. Lucho para que vean que bailo. Mi estrategia es bailar y tratar de hacerlo lo mejor posible. Vengo a disfrutar la experiencia”, afirmó.

El tema de los votos no desvela al participante, quien pese a sus notas varias veces perfectas, no se ha librado de los retos. Él se enfoca en la excelencia de su presentación.

“Me preocupo por sacar tres coreografías que se luzcan. Si eso permite que la gente vote: en buena hora. Me encantaría ganar, sería maravilloso; sin embargo, el premio más grande es estar en esta temporada, vivir la experiencia y llegar a la final. Si logro alzar el trofeo estaré feliz. Si lo ganan mis compañeras o compañero igual estaré contento. Vengo a disfrutar la experiencia”, aseguró.

Acerca de esas fortalezas y debilidades con las que llega a la final de Dancing with the Stars, contó: “Una fortaleza ha sido que durante la temporada he tratado de no dejar que las emociones me ganen y así no desenfocarme. La competencia tiene tantos altos y bajos que si uno no se enfoca y se desconcentra eso lo paga la coreografía, el show o el ánimo. Otra fortaleza es mi buena memoria. Esto me permitió (durante el concurso) aprender más rápido las coreografías y tener un poco más de tiempo para poder limpiar posturas y darle a las cargadas.

“La principal debilidad ha sido la parte del tiempo. Esta semana ha sido atípica. He tenido muchas cosas más allá de los ensayos. Soy papá, tengo un negocio, trabajo para dos programas de televisión y, en medio de todo, mi prioridad es mi hija que requiere atención y el tiempo para ella no es negociable. Muchas cosas a mi alrededor me han limitado en tema de tiempo para asimilar más fácilmente las coreografías. A esto se le suma la presión de la final”.