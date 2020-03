“Esa vez una señora entregó las llaves del carro a cambio de la del locker. Cuando regresó no estaba la llave, no sé qué enredo hice. Me volvió a ver y me dijo: ‘¿Usted tiene la plata para pagarme el carro que tengo yo? Ese comentario me asombró por qué para qué sacar palabras negativas. A mí me podían despedir. Me empezó a estresar y yo me puse a llorar. No tenemos que tratar mal a las personas. A mis hijos les digo que de su boca salgan palabras buenas”, destaca y agrega que en esa oportunidad su jefe la defendió aludiendo a que a nadie se debe tratar como la otra mujer lo hizo con ella.