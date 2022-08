María González y cómo ‘Dancing with the Stars’ cumplió uno de sus mayores sueños

“La gente cuando me ve, me dice: ‘felicidades, yo sé que era su sueño’. Y yo le digo a mi esposo: ‘¿por qué saben que era mi sueño?’; y él me decía: ‘Diay, se lo andabas diciendo a todo mundo’”, cuenta María González entre risas.

Por años la presentadora de Dancing with the Stars buscó una oportunidad como conductora de televisión, sin embargo, por más puertas que tocaba ninguna se abría. Todo cambió este 2022, cuando finalmente recibió la invitación de Teletica para ser parte del elenco del afamado programa de ballroom.

María, quien debutó como presentadora en el extinto programa RG Elementos, de canal 7, cuando todavía era una niña, prometió hacer su trabajo de la mejor manera para que todo saliera perfecto.

María González es la presentadora encargada de las informaciones que se generan detrás del escenario. (JOHN DURAN)

“Sigo demasiado feliz. Ha sido una experiencia lindísima y es vacilón porque en la primera gala, que yo creí que iba a estar más nerviosa, fue todo lo contrario. Creo que ha sido mi mejor gala hasta ahora y yo creo que tal vez es porque ese día había tanta adrenalina, tanta pasión y tantas ganas de volver después de muchos años que simplemente fui yo al 100%. Lo disfruté de principio a fin, porque todo fluyó y fue muy natural y espontáneo”, afirma.

María cuenta que hasta ahora no se ha equivocado en vivo y considera que esas “mañas” que aprendió cuando era una presentadora infantil, hoy le permiten improvisar y mostrar seguridad frente a cámaras.

De hecho, en redes sociales la gente le agradece y le dice que “sienten una fuerte conexión conmigo, que yo hablo como si estuviera hablando con una amiga, que no se siente forzado y para mí eso es muy importante”.

María González, así es la vida de la recordada presentadora infantil que sueña con volver a la televisión

“Esta experiencia era todo lo que esperaba. Se me había olvidado esa parte de tener que memorizar tanto, pero yo creo que fue que RG Elementos fue mi base, porque desde pequeñita siempre estuve en contacto con guiones; y creo que yo tengo una memoria privilegiada, porque hay días que solo leo el guion una o dos veces y ya me lo sé y eso me permite escaparme un momentito a ver a las estrellas bailar en el escenario”, afirma la joven, quien siempre está presentando en un set detrás del escenario.

La conductora de 30 años tiene claro que este es el momento que tanto esperó y se prometió a ella misma aprovechar cada minuto... y hasta ahora lo ha cumplido (así lo dice su sonrisa).

“Estoy viviendo un sueño. Este es un sueño hecho realidad y yo no quiero que se termine y sé que ya vamos más bien finalizando la temporada, pero le puedo decir que he aprovechado al máximo cada una de estas galas y me voy a llevar todos esos recuerdos”, finaliza.