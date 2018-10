“Cuando Keyla me propuso acompañarla me generó mucho susto y duda porque eso de bailar nunca me lo había imaginado, y menos en público. No soy un bailarín. Vivian (Peraza, productora del programa) ya me había invitado a bailar una canción en el programa, le había dicho que sí, pero después le dije que mejor no. Esta vez vino Keyla y me explicó que era un pedacito de la pieza, que siempre íbamos a estar con el coreógrafo y al final me decidí en que sí”, comentó Castro este viernes minutos antes de iniciar con el ensayo final.