Manuel Delgado, periodista de canal 7: “La vida tiene ciclos, ninguno de nosotros es eterno”

El periodista de canal 7 Manuel Delgado anunció ayer en la edición meridiana de Telenoticias , su despedida como reportero para disfrutar de su pensión.

El dueño de la sección Blanco y negro –dedicado a presentar obras literarias y estimular el hábito de la lectura– le contó a La Nación que cumplió su ciclo como periodista y de ahora en adelante se dedicará a sus otras pasiones: la filosofía y la literatura.

Tiempo para la familia.El periodista y escritor es padre de dos hijas. Gabriela que es psicóloga y Lucía que es terapeuta física. Archivo. (Rafael Pacheco)

“Me pensiono. La vida tiene ciclos, ninguno de nosotros es eterno. Fue una etapa muy larga, sobre todo en televisión. No hay muchos compañeros que hayan llegado a una edad avanzada haciendo esta labor. Voy a darme unas vacaciones y luego volveré pero ya no como reportero, me dedicaré a otras cosas”, dijo.

El comunicador contó que retomara funciones como filósofo.

Además contó de su interés por desarrollarse más en la escritura y la crítica literaria.

“ He venido experimentando la docencia como una actividad privada, es una de las cosas que quiero consolidar. Tengo un proyecto que se llama Leamos juntos , y he venido trabajando en la conformación de grupos privados, clubes de amigos donde nos reunimos en casas a leer literatura y estudiar su cultura. Es algo que quiero impulsar con más fuerza”, destacó el periodista de 62 años.

Delgado tiene dos obras de su autoría, la novela de ciencia ficción El vuelo del Ra , y el libro de cuentos El don del olvido .

“Hay varios libros en proceso. Uno que he venido postergando por falta de tiempo. Es crítica literaria y espero publicarlo en el 2015, También tengo interés en un segundo tomo de cuentos y una segunda novela”, adelantó.

Sobre qué pasará con el espacio Blanco y negro , dijo que Teletica tiene interés en que continúe haciéndolo, pero será hasta enero cuando definan qué pasará.

Delgado tenía 19 años y 11 meses de laborar para canal 7, y 30 años en la profesión.