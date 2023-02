Lussania y Ginnés: Así alegra a la gente la dupla más dulce y divertida de la tele

Si hay dos presentadoras que tienen el afecto y respeto de una gran parte de la audiencia costarricense –así se los dicen en redes sociales–, ellas son Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez, las presentadoras que de lunes a viernes cuentan historias curiosas e inspiradoras a los televidentes a través de Informe 11, de Repretel.

La química en pantalla entre las conductoras es evidente. Esta relación trasciende el televisor, pues ambas han hablado de la amistad que cultivan.

Lussania Víquez y Ginnés Rodríguez hacen dupla frente a la cámara de TV y en los videos de TikTok. Foto: Facebook Informe 11

En tiempos recientes, en los que TikTok se ha vuelto tendencia para usuarios de todas las edades, Ginnés y Lussania se han convertido en una dulce y divertida dupla: juntas realizan simpáticos videos que entretienen a sus seguidores. Muchas personas les comentan lo agradable que les resulta verlas en una etapa más cómica.

SI bien cada una de las presentadoras comparte contenido propio en sus cuentas individuales, es en el TikTok de Informe 11 en el que sobresalen sus grabaciones en conjunto. Algunas incluso han superado las 500.000 reproducciones.

Amigas y cómplices Copiado!

Lussania Víquez comentó que Ginnés y ella se llevan muy bien. “La veo como una gran amiga y cómplice, con decirte que los cortes comerciales no nos alcanzan para terminar de hablar. Casi que nos tienen que decir: ‘chicas ya, vamos al aire’, porque o si no, seguimos volando pico”, asegura.

Y agrega: “No hay día que no aprenda de ella, de su filosofía de vida. Somos grandes amigas, compartimos cosas bonitas y duras. Nos apoyamos la una a la otra siempre”, contó Víquez, quien manifestó “estar muy agradecida con Dios por haberlas unido en este trabajo”.

Además de la buena relación, las presentadoras comparten risas todo el tiempo, pues su sentido del humor es bastante parecido.

Con relación a los videos de TikTok, ambas decidieron empezar a hacerlos para mostrar un poco más de cotidianidad y su faceta más relajada.

Entre las grabaciones que más les han gustado, Lussania destaca una en la que Ginnés y ella muestran cómo realmente salen del canal al terminar, una realidad muy distinta a la que podrían imaginarse los televidentes. Los zapatos de tacón se sustituyen por tenis, por ejemplo.

“Siempre salimos con suéter, con tenis que no combinan con la ropa que andamos, con el cabello recogido. Nos vamos arrancando las pestañas de camino. El video que más me ha gustado es cuando en apariencia yo pegó contra la cámara, que voy al lado de Ginnés leyendo el guion, me golpeó y luego empezamos como a bailar pero llorando a la vez (con la música del tema Stayin’ Alive). Ese me gusta mucho”, dijo.

No hay día en el que no disfruten grabar los videos: unos más sencillos y otros complicados, pero siempre entretenidos.

“El del Día del Amor y la Amistad estuvo muy bonito (emularon una escena de la película infantil Zootopia). Nos llevó rato grabarlo, pero la pasamos muy bien juntas y disfrutamos muchísimo todos los videos que hacemos”, detalló Lussania, de 36 años.

Si gusta reír, estos son algunos de los videos que no se puede perder: