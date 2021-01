“Una vez me encerré y no le contesté a nadie. Dije que ahí me iba a morir. No comí. Me tiré en la cama, según yo me iba a dejar morir. Una amiga llegó y entró y me dijo que no me iba a dejar morir. Ella me empezó a cuidar. Me fui adaptando, fui entendiendo que la vida tenía que continuar. El tiempo lo curó todo. Mi trabajo fue sanador”.