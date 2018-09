“El aprecio del público lo significa todo, me hace feliz y es la mejor recompensa que pueda tener. Nadie puede despreciar el hecho de sentirse querido por gente que no conoce. Tengo la bendición de que hay gente que, sin conocerme, me llega a hacer bromas, y eso me dice mucho sobre cómo el público me ve”, consideró el periodista de Repretel.