Los imperdibles de la semana en Teleguía

Documental 'Requiem for the Dead: American Spring 2014'. (HBO)

Réquiem por las víctimas de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos

Quizás la batalla cultural más violenta que está viviendo Estados Unidos en esta época sea a causa de la violencia armada. Requiem for the Dead: American Spring 2014 (Réquiem por los muertos: Primavera americana, 2014, en HBO) intenta hallarle sentido a las más de 8.000 muertes con armas de fuego registradas aquella primavera en el país.

El proyecto está conformado por medios encontrados, que incluyen fragmentos de noticiarios, investigaciones policiales y redes sociales. Según plantean los realizadores, se cuentan las historias de las víctimas a través de sus propias palabras e imágenes.

“Buscamos todo el material personal que pudiésemos encontrar de nuestros sujetos que estuviera publicado en Internet”, detalla el correalizador Nick Doob, quien hizo este trabajo con Shari Cookson.

De 32.000 muertes al año, esta fracción de historias personales busca motivar una reflexión en torno a la violencia armada, pero sin discursos políticos. Las víctimas hablan.

Véalo. Lunes 7. HBO. 9:00 P.M.

Setiembre es de Cantinflas

Inolvidable. Las ocurrencias, los dichos y ademanes, y la estrambótica forma de bailar de Cantinflas tomarán la pantalla de canal 13 los domingos de setiembre.

Como un homenaje especial al gran comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas, el canal del Sinart ofrecerá la transmisión especial de algunos de sus más grandes clásicos del cine, a partir de las 4 p. m.

El especial comienza esta domingo 6 de setiembre con la película Un día con el diablo. Las semanas siguientes las grandes protagonistas serán El bombero atómico (13 de setiembre), El gendarme desconocido (20 de setiembre) y El prófugo (27 de setiembre).

Véalo. Domingo 6. Canal 13. 4:00 P.M.

Serie 'South Park'. (Comedy Central)

'South Park': Dosis de sarcasmo

Hace un año, Stan, Kyle y Cartman llegaron a sus 18 años, por lo que celebraron a lo grande esta fecha tan importante. Todos ellos, a excepción de Kenny –quien muere vive en cada uno de los episodios–, pudieron conducir, emborracharse, ir a casinos y gastar todo su dinero en bares de desnudistas, solo que ahora de manera legal.

En esta nueva etapa, South Park sigue transgrediendo los límites de la cordura, al contar las aventuras de este grupo de chicos que pasan por las experiencias más extrañas.

Con el propósito de revivir la mayoría de ellas, Comedy Central tendrá un maratón de esta serie, todos los domingos del mes de setiembre. Como es tradicional en el show, la sorpresa será esencial en la escogencia de los capítulos.

Véalo. Domingo 6. Comedy Central. 7:00 P.M.

Ganarle a Alaska

Competencia. La tenacidad y la fortaleza del hombre serán puestas a prueba de nuevo en la tercera temporada de Sobreviviendo Alaska, del canal National Geographic.

En total, 12 hombres rudos se las verán en contra de las inclemencias del tiempo y de las difíciles localidades que adornan este paraje estadounidense. No hay vuelta de hoja y los competidores, conformados en cuatro grupos, deberán de sobrellevar difíciles pruebas físicas y mentales para lograr el gran objetivo. Además, tendrán que enfrentar glaciares y animales depredadores en el intento, algo que, definitivamente, les quitará mucha energía.

La competencia no se trata de dinero o premios; el objetivo es empujar los límites de lo humano a su máxima expresión; no hay GPS, no hay teléfonos, agua o comida a la mano; solo la audacia y astucia de los jugadores serán las claves para salir adelante y llegar a la meta en tan solo 60 horas.

Véalo. Domingo 6. Discovery. 9:00 P.M.

Por favor, un ‘Bar a la carta’

Para la empresa Heineman no hay trabajo de remodelación pequeño, grande o tan complicado que parezca difícil de realizar. Mientras se imponga un reto, ellos están dispuestos a asumirlo con la promesa de lograr el más grande y sorprendente resultado.

Bar a la carta, de estreno en Discovery Channel este lunes 7 de setiembre, a las 9 p. m., sigue de cerca los proyectos de esta compañía en la construcción y transformación de estos lugares.

El televidente verá al equipo remodelando un bar en un pantano de Luisiana o dándole vida a un taberna ubicada en un pabellón de caza.

Véalo. Lunes 7. Discovery. 9:00 P.M.