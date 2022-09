Lorna Cepeda embarcó a Julio Cesar Herrera en ‘Dancing’: ‘Yo le dije que no la quería hacer perder’

La respuesta de Julio Cesar Herrera a Lorna Cepeda, cuando ella le preguntó si la acompañaría en la noche de tríos de Dancing with the Stars, fue contundente: “Bajo su propia responsabilidad”.

El actor, mejor conocido en Costa Rica por interpretar a Freddy en Yo soy Betty, la fea, no pudo decirle a su amiga que no, pero le advirtió de que él no era el mejor bailarín.

“Estoy aquí por culpa de Lorna. Con ella llevamos trabajando muchos años y somos muy amigos desde Betty. Entonces, cuando me invitó le dije que yo no la quería hacer perder, hasta ahora no sé si lo que yo hago lo califican también, entonces le dije que bailaba bajo su propio riesgo”, contó entre risas.

Julio César Herrera llegó el domingo 28 de agosto a Costa Rica para bailar con su amiga Lorna Cepeda. (Lilly Arce Robles.)

Julio César llegó a Costa Rica el pasado domingo 28 de agosto, luego de aceptar la invitación de Lorna y con la intención de poder ensayar junto a ella y al bailarín Michael Rubi.

Reconoce que fue una semana intensa, pues solo baila “lo que uno baila en la casa, pero ya cuando empiezan con coreografías ya la cosa se complica”.

“Fue una semana divertida, la verdad vine a divertirme, a pasarla bueno. Fue una experiencia muy buena en la que no hubo contratiempos; afortunadamente nos entendemos en el escenario y creo que es muy bueno. Obviamente uno ya tiene una madurez en el cuerpo y hubo un par de ejercicios que me lesionaron un poquito”, comentó el actor, quien se lesionó su pierna, justo al lado de la ingle.

Además, el colombiano confesó que a pesar de que ya son décadas de trayectoria, esta es la primera vez que participa en un programa de baile.

Detalló que anteriormente estuvo en reality’s, “algunas veces detrás de cámara, otras presentando y en otras fui profesor, pero nunca como participante. Esta es mi primera vez”; pero agradeció a Michael, pues “él encontró la esencia para que saliera una historia divertida”.

Julio César estará en Costa Rica hasta el martes 6 de setiembre, ya que le recomendaron que descansara el lunes posterior al programa.

El actor aprovechó para agradecer a los costarricenses por el cariño que le han demostrado a él y a su compatriota durante el programa de baile.

“He sentido por las calles cómo la gente quiere este programa y el canal. Y es bueno que se le ofrezca este tipo de alternativas a la gente, para que suelten un momento el celular y se olviden de lo que ocurre en las redes sociales y se sienten en familia a disfrutar de un programa de entretenimiento como este”, señaló.

Y finalizó: “Yo le agradezco a las redes sociales, la verdad, y a las plataformas que mantienen esa historia de Betty, la fea vigente, porque es una historia que trascendió y nosotros pudimos estar ahí, el universo nos dio esa alegría y, simplemente, estar acá para devolver un poco ese cariño que nos brindan es muy lindo para nosotros”.