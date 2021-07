Lorena Velásquez: Dos bailarinas diferentes en un solo programa

Fue la primera expulsada de Dancing with the Stars , pero volvió en una segunda oportunidad y su transformación le dio el pase a la final. Lorena Velásquez regresó como las grandes, junto a su compañero David Hernández.

Para Lorena, el haber salido de la competencia al tercer programa fue una gran decepción y lo demostró al hacer comentarios negativos contra los jueces de la competencia. “En ese momento, me sentía triste y consideraba que tenía mucho por demostrar; no estaba de acuerdo con las calificaciones”, recordó la chef de la revista Sabores .

David Hernández y Lorena Velásquez hicieron pareja luego de que se retirara por lesión la modelo Marcela Negrini. | JONATHAN JIMÉNEZ.

Ahora, a las puertas de la final, Velásquez reconoce que el cambio en su actitud le ayudó a estar en la final. “Volví con ganas de disfrutarlo, ya no me estresaba por los comentarios como antes y aprendí a que, si los jueces dicen algo o lo demuestran con una calificación baja, es porque ellos saben. Lo que me ha quedado es aceptar esos comentarios y hacer correcciones”, dijo.

Velásquez volvió con una fórmula que combinaba humildad y perseverancia en la pista de baile.

Felicidad. La bailarina afirma que el cambio de pareja le sentó bien, pues con el coreógrafo David Hernández tiene una sintonía especial. “Somos muy parecidos y perfeccionistas”, explicó. Antes bailó con David Flores: “A David solo le tengo palabras de agradecimiento por todo lo enseñado”.

Otra cosa que tiene feliz a Lorena es que su aspecto físico ha mejorado. La chef había subido un poco de peso antes del concurso; con todo el entrenamiento diario, logró alcanzar su peso ideal.

“Me siento plena y feliz, muy contenta por el regreso”, agregó.