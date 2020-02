“Casa Key está llena de llaves asombrosas. Trata de oírlas. Susurran. Me despertaron y no tienen idea de lo que está por venir”, afirma un narrador en el tráiler oficial de la serie, que es protagonizada por Darby Stanchfield (Scandal), Jackson Robert Scott (It), Connor Jessup (American Crime) y Emilia Jones (Horrible Histories: The Movie).