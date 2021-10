Leynar Gómez se suma a la serie policial brasileña ‘Arcanjo Renegado’

El actor costarricense Leynar Gómez en las grabaciones de 'Arcanjo Renegado', en Brasil. (Facebook)

El actor costarricense Leynar Gómez sigue apuntando alto en su carrera y lo refuerza con su participación en la serie brasileña Arcanjo Renegado, de la plataforma de streaming Globoplay, del gigante Grupo Globo.

El puntarenense es parte de la segunda temporada del drama con su personaje Kuarahy; así lo confirmó el artista en sus redes sociales.

Arcanjo Renegado cuenta la historia de un sargento de un batallón de operaciones especiales que realiza peligrosas misiones en Rio de Janeiro. Durante uno de estos trabajos un amigo suyo resulta herido, por lo cual el sargento busca venganza y termina en conflicto con importantes figuras. El personaje de Gómez tiene una participación notable en el equipo del sargento.

Gómez le contó a Viva detalles de su preparación para este nuevo proyecto fílmico. El artista afirmó que cambió su alimentación y que empezó a entrenarse en acondicionamiento físico dos veces por día todos los días para llegar bien preparado a las grabaciones. Además narró que desde hace algún tiempo estaba recibiendo clases de portugués con dos profesoras brasileñas.

En sus redes sociales Leynar ha compartido con el público algunas fotografías de la producción. También mostró un video en el que se aprecia cómo se preparaba en el manejo de armas, ya que su personaje requiere de este conocimiento. Este entrenamiento especial lo recibió de la mano de un coronel de las fuerzas especiales BOPE (Batallón de operaciones especiales) y en un club militar.

Leynar Gómez (primero a la izquierda) compartió esta foto con el elenco que grabó el primer episodio de la segunda temporada de 'Arcanjo Renegado'. (Facebook)

“Debo decir que no me gustan las armas y que me conflictúan los conflictos armados. Sin embargo para efectos de actuación las razones son otras... sigo trabajando duro por mis metas y sigo siendo consecuente con mi discurso. Sé que tenemos mucho talento en América y Brasil no es la excepción”, contó el artista.

Gómez afirmó que el papel de Kuarahy es posiblemente el más complejo que haya hecho, ya que hablará tres idiomas y tendrá que manejar equipo militar.

El artista ha trabajado en producciones nacionales como Puerto Padre (2013), Presos (2015) y en la serie de Netflix Narcos, con su personaje de Limón en la segunda temporada. Por ese trabajo recibió, junto a sus compañeros de elenco, el Premio Iberoamericano de Cine Fénix al mejor ensamble actoral.

Kuarahy es el nombre del personaje que interpreta Leynar Gómez en la segunda temporada de 'Arcanjo Renegado'. (Facebook)

Para su papel en 'Arcanjo Renegado', Leynar ha tenido que aprender sobre el manejo de equipo militar. (Facebook)

Leynar Gómez El drama 'Arcanjo Renegado' muestra escenas de enfrentamientos al estilo militar. (Facebook)