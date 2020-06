View this post on Instagram

EN: Therefore, in this new crisis facing humanity today, where culture has lost its vitality, I want to celebrate Scholas. It is a community that educates, an intuition that grows and opens doors to a “University of Meaning”. To educate is to seek meaning in everything. It is to teach others to seek the meaning of things. This means mixing the dreams of children and young people with the experience of adults and the elderly. This exchange must always take place, or else there can be no humanity, because there would be no roots, no history, no promise, no growth, and no prophecy. ES: Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Scholas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la Universidad del Sentido. Porque educar es buscar el sentido de las cosas. Es enseñar a buscar el sentido de las cosas. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos. Ese encuentro tiene que darse siempre sino no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía. IT: Perciò, in questa nuova crisi che oggi l’umanità sta affrontando, dove la cultura ha dimostrato di aver perso la sua vitalità, voglio celebrare il fatto che Scholas, come una comunità che educa, come un’intuizione che cresce, apra le porte dell’Università del Senso. Perché educare è ricercare il senso delle cose. È insegnare a ricercare il senso delle cose. Unendo il sogno dei bambini e dei giovani con l’esperienza degli adulti e degli anziani. Questo incontro deve avvenire sempre altrimenti non c’è umanità, perché non ci sono radici, non c’è storia, non c’è promessa, non c’è crescita, non c’è profezia. #ScholasLaudatoSi #ScholasVirtual