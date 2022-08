‘La vuelta al mundo en 80 días’: Universal+ revive en una serie el clásico de 1872

Una nueva aventura de recorrer el mundo está por iniciar. La travesía arrancará el domingo 7 de agosto, cuando Phileas Fogg, Passepartout y Abigail “Fix” Fortescue se embarquen en dar La vuelta al mundo en 80 días.

La serie, de la plataforma de streaming Universal+, es la nueva adaptación de la novela homónima de Julio Verne, publicada en 1972. Narra la hazaña de Fogg, un noble viajero inglés quien pacta una apuesta por 20 mil libras esterlinas si es capaz de atravesar desiertos, selvas y violentos mares en menos de tres meses.

Sin embargo, Fogg no estará solo en la misión: se embarcará con su sirviente Passepartout y la aguerrida periodista Abigal Fix. Los viajeros recorrerán Inglaterra, Francia, Italia, Yemen, India, Hong Kong, Islandia y Estados Unidos, trayectos en los que se trasladará en globo aerostático, tren, barco y hasta en camello.

En 'La vuelta al mundo en 80 días' Leonie Benesch interpreta a la periodista Abigail Fix. (Joe Alblas)

La serie, dirigida por Steve Barron, Brian Kelly y Charles Beeson, es protagonizada por David Tennant, protagonista de Doctor Who; así como la actriz Leonie Benesch, en el papel de Abigail.

En entrevista con La Nación, Benesch narra cómo fu grabar esta serie de época al tiempo que compartía con Tennant, uno de los actores que siempre admiró como actriz.

-¿Cómo fue pasar de aventura en aventura, y corriendo de un lado a otro todo el tiempo con el vestuario de época?

-Amé cada uno de mis trajes. Lo único que no me gustó fue el corsé, siempre es incómodo, sin importar cuán cuidadosamente confeccionado esté. Entonces nuestra diseñadora de vestuario, que es una heroína absoluta, encontró la manera de darme un poco de forma sin usar esos locos vestidos de reloj de arena, pues muchas de las cosas divertidas como correr, en realidad habrían sido casi imposibles de hacer.

“Ella me hizo un vestuario particular, que yo comparaba con los trajes de Jack Sparrow (Piratas del Caribe), porque si no me equivoco, Abigail Fix usa solo un vestido en toda la serie y el resto son pantalones, pero realmente nadie lo nota, solo cuando estoy corriendo”.

Leonie Benesch es una actriz alemana de 31 años. Fotógrafo: Tudor Cucu. (Tudor Cucu)

-¿Y grabar un clásico ambientado en 1870? ¿Qué tal fue?

-Los paisajes eran hermosos, los conjuntos fueron impresionantes. El diseñador de producción no rehuyó de los detalles. Eran lugares muy decorados y con tanto nivel de detalle que hasta tenían un olor muy particular. Fue todo muy hermoso.

-¿Cómo describiría a Abigail?

-Es muy valiente, independiente e increíblemente terca. Es una mujer que habla mucho, es imparable. Y creo que es una mujer muy feroz.

Ibrahim Koma, David Tennant y Leonie Benesch son los protagonistas de la nueva producción de Universal+. Foto: Tudor Cucu. (Tudor Cucu)

-¿Cómo fue la experiencia de filmar con David Tennant? Usted era una de las admiradoras de él desde antes de filmar...

-Fue la mejor experiencia que he tenido con un colega hasta el momento. Quiero decir, era David Tennant. Él es increíblemente bueno actuando y es una persona muy amable. Yo espero haberlo hecho todo muy bien. Además, yo siempre estaba tratando de absorber toda su magia y aprender un poco.

“Al principio sentí que era intimidante, pero luego fue empoderador y me siento muy agradecida por ello. Pero debo confesar que estaba muy asustada al principio, porque conocer a tus ídolos y también actuar con ellos da miedo. La primera escena que tuvimos juntos fue una en la básicamente le grito durante 10 minutos, pero luego de pasar tres horas gritándole a David Tennant creo que estaba un poco más relajada. Fue grandioso”.