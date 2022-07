La vecindad de ‘El Chavo del 8′ tomará ‘La Matraca’ este sábado 9 de julio

Las noches de los sábados se han llenado de humor y risas gracias a La Matraca, de Repretel, espacio que no se dirige solamente a adultos, sino también para la niñez que acompaña a su familia a ver el espacio. Por ese motivo este 9 de julio, a las 8 p. m., por canal 6, la producción preparó un especial para que los pequeños la pasen de lo mejor con un musical de El Chavo del 8.

Lo que hace más divertido este show de canto y baile es que serán algunas figuras y colaboradores de Repretel, principalmente, quienes recrearán la vecindad más famosa de la televisión humorística. Por eso podrá ver a Édgar Cartín, el conocido Galán como el señor Barriga; a Lussania Víquez, la presentadora de Informe 11 en los pies de La Chilindrina; y a Misael Ramírez, el personaje de Roque Ramírez con el sombrero de don Ramón.

Los participantes del musical de El Chavo en 'La Matraca' ya están preparados. La reina de belleza y expresentadora de Repretel, Charlyn López, será doña Florinda. Foto: Repretel

Edson Picado, por su parte, será el profesor Jirafales, la expresentadora Charlyn López encarnará a doña Florinda y el imitador Gustavo Ramírez a Ñoño, entre otros más. El Chavo, por su parte, será interpretado por José Escalante, miembro del equipo de producción de La Matraca y quien es conocido por emular al querido personaje.

Frederick Fallas, productor de La Matraca, comentó que incluso él se saldrá de su rol detrás de cámaras para interpretar a Jaimito, el cartero. La tarea no será difícil, pues recuerda que en sus años de universidad siempre le gustaba participar en obras de teatro. Además, le emociona participar en una puesta en escena que alegrará a los niños.

Este sábado, además, la audiencia podrá disfrutar de un segundo musical: el de Il Divo.

“Siempre nos habían dicho que querían un especial más temprano para los niños. Como escuchamos a la audiencia, decidimos hacerles este especial junto a otro de Il Divo (en el que los tenores serán interpretados, entre otros, por Davis Núñez y Christian Gómez Tapón). Habrá dos musicales”, comentó.

Mucha ilusión Copiado!

El cariño que muchas de las figuras participantes sienten por El Chavo del 8, hace que este musical infantil los tenga muy emocionados y con todas las ganas de dar lo mejor en escena. Algunos de ellos comentaron sus emociones a Viva.

Édgar Cartín manifestó su satisfacción por ser parte del show. Él tiene dos razones principales, entre ellas el gran referente que fue Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo, en su vida.

“La primera es que lo he disfrutado montones, vuelve a ser uno niño. Aparte, yo siempre he sido admirador de Roberto Gómez Bolaños, él marcó mi inicio en el humor, siempre fue referente, obviamente guardando las distancias siempre había querido hacer un humor como el que él hacía: sano y para toda la familia. Entonces, la verdad, estoy realizado de ser parte de este show”.

El imitador Gustavo Ramírez, quien interpretará a Ñoño, manifestó su alegría al interpretar este personaje.

“Estoy muy contento, vamos a ver a todos los personajes, a mí me toca Ñoño y me encanta porque siempre me ha gustado el programa.Espero que lo puedan disfrutar”.

Lussania, quien recientemente fue parte del musical de Hércules, regresa pero convertida en La Chilindrina. Cuenta que desde ya está metida en su papel.

Frederick Fallas, productor de 'La Matraca', participará en el musical de El Chavo. Él dará vida a Jaimito, el cartero. Foto: Repretel para LN

“Estoy muy contenta porque la producción me dio la oportunidad de ser este personaje. Es un gran reto, requiere analizar muchísimo al personaje en cuanto a gesticulación, rasgos. Sobre todo analizarla a ella, que es tan berrinchuda, hay que plasmar eso en el baile, que sea La Chilindrina haciendo esos pasos. Hemos ensayado mucho. Les aseguro que se van a divertir”.

Misael, el personaje de Roque Ramirez, también expresó su alegría al ser don Ramón. Cuenta que los coreógrafos de La Matraca le explicaron cómo ejecutar el baile de la mejor manera.

“Lo estamos haciendo con mucho cariño para que toda la familia costarricense disfrute de este especial de El Chavo, porque La Matraca sigue creciendo cada día más (grita). Carajo”.

Misael, además, mencionó que su única similitud con don Ramón es el bigote, pues son más las diferencias. Por ejemplo, dijo que a don Ramón no le gusta “bretear” y que a él le encanta.