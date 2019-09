Un día leyendo La Nación vi una nota que hablaba de la serie que se llamaba Los hijos del Sol, producida por Leonardo Perucci. Vi eso y me empezó a palpitar el corazón. Pensé que qué lindo trabajar en eso, sentía que me gustaba la televisión. Quería producir para tele. De casualidad, dos días después me llama don Leonardo, no lo conocía, pero como había trabajado en cosas del canal me recomendaron y él me dijo que si quería trabajar en tele. En 1997 empecé como asistente de producción”, contó, siempre entusiasta, Gloriana.