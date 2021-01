Los especialistas consultados son personajes de gran importancia en cada uno de sus campos. Benjamin K. Bergen (profesor de ciencia cognitiva en la Universidad de California, San Diego), Anne H. Charity Hudley, (lingüista y profesora de inglés en la Universidad de California, Santa Bárbara), Mireille Miller-Young (profesora de estudios de la mujer en la Universidad de California, Santa Bárbara), Elvis Mitchell (crítico de cine), Melissa Mohr (autora de Holy Sh*t: A Brief History of Swearing), Kory Stamper (autor de Word by Word: The Secret Life of Dictionaries, lexicógrafo y exeditor de Merriam-Webster); son los encargados de llevar al público por el viaje de las malas palabras en inglés.