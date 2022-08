Kimberly Loaiza, los detalles que recibe de su admirador y más curiosidades de ‘Dancing with the Stars’

Dancing with the Stars (DWTS) llegó a su novena gala y el programa estuvo cargado de emociones, sorpresas y, en algunos casos, de altas calificaciones. Hay muchos pormenores detrás de cámaras y aquí se los compartimos. Un ejemplo: los regalos que no le faltan a Kimberly Loaiza de parte de un admirador secreto.

Además, le compartimos un detalle curioso protagonizado por los zapatos que usó la presentadora Natalia Rodríguez debajo de su vestido tipo princesa. ¿Quiénes son los acompañantes de las estrellas? Le mostramos quiénes van a brindarles apoyo acondicional a Bryan Ganoza, Víctor Mambo Núñez y Nicole Aldana.

‘Dancing with the Stars’: Lorna Cepeda recibió su primer 10 y Bryan Ganoza regresó más ‘macabro’

En cada gala de Dancing with the Stars nunca faltan los invitados especiales. Esta vez volvió la actriz Sofía Chaverri, ganadora de la sexta temporada. Ella regresó a la pista junto a Javier Acuña.

Otra figura presente que llamó la atención fue el actor y fotógrafo Eloy Mora, quien acudió a la gala con su nueva novia: la consultora y coach Sara Vega.

Kimberly Loaiza: La lucha contra la anorexia detrás de la mujer amada por la cámara

En la novena gala de 'Dancing with the Stars', Mambo Núñez contó con la visita de su hija Lara, de seis años. (JOHN DURAN)

Mauricio Montero, el esposo de Nicole Aldana, no se pierde ni una sola gala del concurso. Es uno de los más grandes fans de la participante de 'Dancing with the Stars'. (JOHN DURAN)

¿Cómo se imagina usted los zapatos que se usan debajo de un vestido así? La presentadora Natalia Rodríguez demuestra que la versatilidad y estar cómodas son lo principal. Ella contó este lunes que ese es muchas veces el calzado que usan las novias y que, en su caso, las usa por su seguridad, tras el accidente que sufrió hace varios años. (JOHN DURAN)

Eloy Mora presentó a su novia Sara Vega más allá de las redes sociales. Ellos acudieron a disfrutar de la gala. ¿Será que pronto vemos al actor en la pista? (JOHN DURAN)

Sofía Chaverrí se relajó leyendo antes de regresar a la pista. (JOHN DURAN)

Este fue el nuevo detalle que Kimberly Loaiza recibió por parte del "admirador secreto". La persona lo envió antes de que iniciara la novena gala, Primero llegaron las rosas y, luego, el arreglo del osito. Foto: Kimberly Loaiza para LN.

Doña Sandra Arce estuvo presente durante el regreso de su hijo Bryan Ganoza a 'Dancing with the Stars'. Ella lo acompaña todo el tiempo. (JOHN DURAN)