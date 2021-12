“Siento mucho enojo, estoy furiosa y harta de que esto no pare. Ya se le ha pedido que se aleje pero esto sigue sucediendo, entonces lo que siento más que todo es desesperación. Antes estaba con un poco de miedo pero ahora estoy enojada porque parece que nada funciona: no funciona hablar con él, no funciona ignorarlo, no funciona bloquearlo, no funciona una denuncia (...). He puesto ya dos denuncias y seguimos sin escuchar a las autoridades, que no han resuelto nada y eso obviamente genera demasiada frustración”, afirmó.