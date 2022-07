El personaje de Ismael Cruz compartirá con el Comegalletas. EFE.Nuevo. (Mateo Sancho Cardiel)

Nueva York. AP Los títeres de Plaza Sésamo deleitaron a Ismael Cruz en su infancia y, además, le enseñaron inglés. Lo que no esperaba el joven actor puertorriqueño es que dos décadas después hablaría y jugaría con ellos frente a las cámaras, como el nuevo personaje hispano del popular programa infantil.

“Es mágico. Plaza Sésamo es un sitio mágico. No importa si estás trabajando allí o si estás visitando, o si lo ves en televisión, no pierde esa magia”, dijo Cruz, de 26 años, a The Associated Press.

“Es como la primera vez que lo ves, como yo crecí viendo el programa, y para mí era un sitio que en realidad existía y al que aspiraba a llegar como niño, un lugar tan diverso, que yo me veía en las caras de las personas que estaban allí. Estar en el set ahora es eso, pero con cámara”, aseguró.

Cruz interpreta el papel de Armando (“Mando”, como todos le llaman), un escritor hispano del barrio neoyorquino de Brooklyn que produce todo tipo de literatura creativa, desde cuentos cortos y ensayos, hasta guiones para películas. También le encanta la tecnología y las redes sociales, explicó .

Con la adición de Mando, el programa del canal PBS KIDS amplía así su elenco de personajes hispanos, compuesto por María (interpretado por Sonia Manzano) y Luis (Emilio Delgado), quienes debutaron en Plaza Sésamo en 1971, ambos personajes humanos; además de Rosita, la encantadora monstruito turquesa de nariz naranja, cejas rosadas y brazos enormes, que debutó en 1993 de la mano de la titiritera mexicana Carmen Osbahr, y Ovejita.

El programa quiere ser así un reflejo de los cambios en la población estadounidense, que cada vez cuenta con más hispanos.

“Me siento increíblemente honrado de estar en un proyecto como Plaza Sésamo , que es básicamente un bastión de la educación”.