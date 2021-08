​Johanna Ortiz apoyará ahora a Víctor Carvajal en ‘Dancing with the Stars’

​Se despidió este domingo de Dancing with the Stars, pero el corazón de Johanna Ortiz se mantendrá vibrando en la pista.

La expresentadora de Repretel reveló este lunes que Víctor Carvajal y Diana de la O es la pareja a la que apoyará en adelante.

"Definitivamente (apoyaré) a Víctor y Diana. Nos queremos y nos apoyamos mucho en este proceso. Ellos van a ganar”, expresó la colombiana varias horas después de ser eliminada del concurso de ballroom.

DWTS - Gala 9 Johanna Ortiz y David Hernández se despidieron de la pista el domingo. Foto: Mayela López (Mayela López)

Ortiz y David Hernández fue la cuarta pareja expulsada del programa, tras medirse en El reto de las estrellas frente a Marcela Ugalde y Javier Acuña.

A criterio de los jueces, la modelo y empresaria era la que debía abandonar el concurso, una decisión que no le causó sorpresa.

“Uno siempre está pensando en que cualquier domingo puede ser expulsado porque es la mecánica del programa, por eso no me siento ni mal ni triste porque di mi mayor esfuerzo durante estas semanas”, refirió Ortiz.

Con la simpatía que la caracteriza, Johanna consideró que desde semanas antes a su debut en canal 7 y hasta el domingo, siempre se mantuvo comprometida con las recomendaciones de los jueces y las sugerencias de su pareja de baile para destacar en el concurso.

De ahí que con la eliminación, a Ortiz solo le quedó una duda: en qué falló. “Siempre me hice esa pregunta. Traté de corregir con David cada semana las sugerencias de los jueces; sin embargo, nunca fue suficiente. No sé qué me faltó. A mi criterio me esforcé y trabajé en todo, pero ellos son los maestros y saben, uno solo acepta los comentarios y las críticas”, refirió.

Dancing with the Stars El apoyo de su esposo Esteban Salazar, fue crucial durante el paso de Johanna Ortiz por 'Dancing with the Stars'. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora R)

Aclara que su opinión no es incendiaria porque si hace un recuento del proceso pesa más el aprendizaje que obtuvo.

“Esta experiencia me dejó muchísimas cosas lindas. Cada semana eran emociones distintas, pero también hubo frustraciones por el estrés de sacar una coreografía, pero honestamente nunca me sentí mal; por el contrario, desde el principio cuando me ofrecieron participar, me sentí ganadora”, reseñó.

Las experiencias, amistades y vivencias son parte de los grandes recuerdos que ahora Ortiz coleccionará en su libro de vida. Personalmente destaca el crecimiento que alcanzó durante este proceso.

“Dancing me enseñó a retarme a mi misma pero también a respetar mis límites y a tenerme compasión, porque uno en ocasiones se quiere esforzar más de lo que el cuerpo le permite. También me enseñó a valorar la capacidad y fortaleza interna de cada uno porque emocionalmente una competencia es fuerte. Dancing es una experiencia que recordará el resto de mi vida”, resumió Ortiz.

Destacó que ahora continuará atendiendo sus negocios personales, pero no le cierra las puertas a la televisión. “Si sale alguna oportunidad en televisión, la recibo con los brazos abiertos”, terminó.