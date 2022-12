Jenna Ortega confesó que tenía covid-19 cuando hizo el baile viral de Merlina y le llueven críticas

Bien decía la cantante española Rosalía en uno de sus temas: “La fama como ya viene se va”. Esto le estaría pasando a la protagonista de Wednesday (Merlina), Jenna Ortega, quien luego del cariñoso recibimiento que tuvo de cientos de fanáticos por interpretar a la hija mayor de la familia Adams, le sobraron críticas en redes sociales tras revelar que padecía covid-19 durante la popular escena de baile que ha sido replicada por los seguidores.

La actriz admitió, en una entrevista con NME, que presentó intensos dolores corporales, entre otros signos del padecimiento e, incluso, salió positiva en la prueba; sin embargo, siguió trabajando.

Según la actriz, de 20 años, fue durante el primer día con los síntomas que grabó la popular coreografía.

Jenna Ortega provocó la indignación de algunos fans al revelar que grabó la escena de su icónico baile teniendo covid-19. Foto: Netflix (Tomada de internet)

“Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo. Tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecillo en la garganta y me arañaba las paredes del esófago”, recordó.

También dijo que recibió medicamentos durante los cortes mientras esperaba su prueba. “Pedí rehacerlo (el baile) pero no tuvimos tiempo. Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor”, comentó después de externar que ella creó la propuesta de ese baile.

Las declaraciones causaron indignación en algunas personas de la comunidad tuitera quienes pensaron en el peligro que la famosa representó para su equipo de trabajo, ya que incluso aseguran alguien pudo morir.

“Jenna Ortega, tener Covid en el set y trabajar sin mascarilla con otros artistas no es una flexión. Ella no debe ser elogiada por ‘trabajar mientras está enferma’. El equipo de arriba de la línea posiblemente podría haber inhabilitado o matado a alguien por su irresponsabilidad”, dijo @hereisviolet.

En reiteradas ocasiones los usuarios también atacaron a la producción e incluso intentaron “cancelar” a la famosa.

Pese a los comentarios negativos también hubo quienes apoyaron a la artista debido a que recordaron, anteriormente, diversas personas se negaban a vacunarse o a usar cubrebocas.

La división de opiniones también llegó después de que algunos creyeran que Ortega contó la situación de una forma soberbia, ya que parecía quería le aplaudieran por su profesionalismo aún estando contagiada. Hasta el momento, la actriz no ha dado respuesta a las “acusaciones”.

