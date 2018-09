“Javier Rojas fue la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar en radio. Cuando gané La dulce vida (programa que buscaba a humoristas) hace unos 30 años, al día siguiente él me llamó para invitarme a participar de su programa Pitazo final, con un salario de ¢10.000, imagínese; él me abrió las puertas”, contó Norval Calvo.