Jalé Berahimi: ‘Vamos a bailar un paso doble bien romántico en el que nos vamos a pelear a un mismo hombre’

​Rumbo a su final, Dancing with the Stars (DWTS) ofrecerá una gala inédita: este domingo 5 de noviembre cada pareja participante en la competencia de ballroom contará con un invitado adicional.

El Especial de invitados sacará chispas en la pista durante la novena gala de la versión costarricense del concurso, cuya cuarta temporada finaliza el 26 de noviembre.

La picante y simpática Jalé Berahimi será parte de las invitadas de ese especial. A la presentadora de televisión e influencer la escogió Johanna Ortíz, debido a la amistad de 15 años que tienen.

Jalé Berahimi y Michael Rubí alcanzaron el tercer lugar de la 'Dancing with the Stars' 2016. Foto: Melissa Fernández. (Melissa Fernandez Silva)

“Cuando llegó Johanna y me hizo la propuesta me puse supernerviosa y le dije: ‘embarcadora’. Pero yo feliz de la vida con apoyarla. Me sentí honrada de que Joha me escogiera a mí. Ella sabe que siempre la voy a apoyar porque las mejores amigas estamos para eso”, dijo Berahimi.Controversial como siempre, la morena contó que bailará un paso doble en el que ambas entrarán en un juego seductor con el coreógrafo David Hernández, quien acompaña a Johanna en la presente temporada del concurso de baile.

“Vamos a bailar un paso doble bien romántico en el que nos vamos a pelear a un mismo hombre”, adelantó Jalé.

Berahimi tildó como “una gran bendición” esta breve oportunidad de volver a DWTS, programa en el que participó hace un año.

“Tenía un año de no hacer ballroom y sí me ha costado un poco retomar algunos pasos, pero estamos supercontentas. Lo vamos a disfrutar muchísimo”, agregó.

Renzo Rímolo y Yessenia Reyes ganaron 'Dancing with the Stars' en el 2015. Foto: Graciela Solís. (Jose_Diaz)

Campeón de vuelta

Otro que ha tenido que desempolvar lo aprendido en DWTS es Renzo Rímolo. El locutor de Los 40 (104.3 FM) ganó la segunda temporada del programa (en el 2015) y fue escogido por Gustavo Gamboa para que lo acompañe en la pista.

"Gustavo me seleccionó porque Vicky (Victoria Fuentes, la esposa de Gustavo Gamboa) no puede, entonces esa labor recayó en mi”, afirmó Rímolo.

Gamboa y Fuentes se convirtieron en padres por segunda vez este miércoles 1°. de noviembre.

Precisamente por eso la presentación del domingo de Gustavo Gamboa, Renzo Rimolo y Alhanna Morales será especial: estará dedicada a Mikaela, la hija de la pareja. Ellos bailarán Jive.

Mikaela hija de Gustavo Gamboa Mikaela, la hija de Gustavo Gamboa y Victoria Fuentes nació este miércoles 1°. de noviembre. Foto: Facebook de Victoria Fuentes. (Cortesía)

“Esta invitación la estoy viendo como una oportunidad para trabajar bien al lado de Gamboa y que él se pueda lucir con sus familiares y con Mikaela, a quien está dedicada esta presentación”, consideró Renzo Rímolo.

El campeón de DWTS 2015 reconoció que revivir el proceso del concurso le provocó nostalgia. “Lo recuerdo como una gran aventura. Ese proyecto fue muy chiva”, opinó el integrante del programa El mañanero 40.

Rímolo aseveró que no le causa estrés la expectativa que pueda causar en la gente su presentación del domingo. “Es volver de cero porque ya se me olvidó mucho, pero saldré a dar un show que fue lo que sentí que siempre hice la vez pasada”, afirmó.

Los otros invitados de DWTS el domingo son: Don Stockwell (con Marcela Ugalde), Natalia Rodríguez (hermana de Sofía Rodríguez), Marta Cartín (mamá de Daniel Carvajal), familia Haney (Fitzgerald Haney) y Montserrat del Castillo (con Víctor Carvajal).

En principio Ugalde bailaría con María Torres, pero la agenda de la actriz de Gallito Pinto impidió que se concretara la presentación.