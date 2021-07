Jack Nicholson quiere una novia para no morir solo en su casa

Jack Nicholson fue la estrella principal de Atrapado sin salida. Imagen sin titulo - GN (CHRISTOPHE ENA)

Hacer apariciones en público parece no ser una opción para Jack Nicholson, quien a sus 77 años teme no volver a vivir un romance y morir solo en su mansión.

En una entrevista que cedió a US Magazine Closer , el actor comentó que su rutina inicia a la una de la tarde, se toma un vaso de leche para calmar sus molestias de estómago y, posteriormente, juega al golf o disfruta de la colección de arte que le compró a su fallecido amigo, el actor Marlon Brando.

Además, sus días finalizan con una sesión de cine, todo en su hogar, según detalla el Daily Mail .

“Tengo todo lo que un hombre puede desear pero nadie me puede decir que he tenido suerte en el amor. Me gustaría disfrutar de un último romance pero no parece una posibilidad muy real”, dijo.

El motivo de no querer salir de su casa podría ser su memoria, pues en diciembre circuló el rumor de que Nicholson padece de Alzheimer y que esto lo habría apartado definitivamente de su carrera como actor.

De momento, él no ha confirmado ni desmentido estos rumores, solo se ha limitado a estar lejos de las cámaras.