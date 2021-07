La serie House of the Dragon, basada en Fire and Blood de George R.R. Martin, se ambienta 300 años antes de Game of Thrones y cuenta la historia de la casa Targaryen. La producción se centrará en la etapa del reinado de Viserys I, tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I. La primera temporada de diez episodios llegará a HBO en 2022.