‘House of the Dragon’ da el paso correcto en su segundo episodio ‘The Rogue Princess’

(Alerta de spoilers) Un reloj parado solo acierta dos veces. Si bien el primer episodio de House of the Dragon había dejado buenas sensaciones, ahora se encontraba contra el reto de probar si las emociones que plantó su primera entrega no fueron flor de un día.

Pues bueno, el resultado de este segundo episodio de la serie, derivada de Game of Thrones, deja ver que lo que vimos hace una semana no fue producto de la casualidad. House of the Dragon empieza a dar pinceladas de tener un engranaje que funciona con soltura.

Milly Alcock se ha lucido en el rol de Rhaenyra Targaryen. Con 22 años ha dado una interpretación espectacular. Foto: HBO

The Rogue Prince, como fue titulado este segundo capítulo, vertió emociones sin necesidad de poner en contacto espadas ni, mucho menos, dejar ver sangre en pantalla. Todas aquellas fórmulas de guerra cuerpo a cuerpo no aparecieron, sino que más bien empezó el ajedrez político a tomar tiempo de pantalla.

El rey Viserys debe superar repentinamente la muerte de su amada e hijo y buscar una nueva esposa, lo cual es el desencadenante de tensiones. Desde la semana anterior, Lord Corlys Velaryon había dado cierta impresión de que no era completamente de confiar; que tenía sus propias intenciones.

Por si fuera poco, el ofrecimiento de la hija de Lord Corlys para casarse con el rey resulta hasta una experiencia nauseabunda: una niña de 12 años que es prima segunda de Viserys.

El Rey Viserys ha decidido unirse en matrimonio con Alice Hightower, hija de la Mano del Rey. Foto: HBO

Al final, Viserys toma el camino lógico: querer casarse con la hija de la mano del Rey, incendiar el Consejo de lores y hacer que Lord Corlys se cambie de bando y se una a Daemon, quien quiere tener la corona a toda costa.

Sin dudas, el momento climático del episodio fue la aparición de Rhaenyra en la muralla de Dragonstone, donde hizo quedar a Daemon, su propio tío, como un tarado. La personalidad de Rhaenyra y la tremenda actuación de Milly Alcock han sido la principal razón para mantenernos pegados al televisor.

Lord Corlys (derecha) ha mostrado tener claras intenciones con respecto al futuro de la corona. Foto: HBO

Da cierto temor, por supuesto, pensar en el futuro del personaje. Daenerys Targaryen, en la serie original de Game of Thrones, empezó siendo un personaje profundo, de la misma forma que Rhaenyra. Las temporadas pasaron y Daenerys se fue diluyendo hasta la memificación; al punto que cuando acabó la serie el sabor de boca que había dejado su personaje era poco coherente con las expectativas que se habían cimentado desde el inicio.

De igual forma, no son más que especulaciones: lo que importa es que la casa del dragón se ha encendido en traiciones y culebrones internos que hacen que queramos adelantar el calendario hasta el próximo fin de semana, cuando se lance el tercer capítulo titulado Second of his name. Por el momento, la serie ha dado el paso correcto.