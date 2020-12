La película que ayudó a enrumbar la alicaída carrera de Robert Downey Jr., previo a vestirse de superhéroe de Marvel, lo tiene todo lo que la Navidad no promulga: crímenes, sarcasmo, violencia, malas palabras y personajes que no califican como ejemplares. Aún así, toda la acción se desarrolla durante la época navideña, así que ya por eso califica... igual no importa, solo véala, que es buenísima.