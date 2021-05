“Es por objetivos. Puedo producir este programa y me dan el tiempo necesario para hacerlo. Tengo la obligación de ir a partidos, pero no hay inconveniente si no voy porque saben que debo hacer el programa, entonces coordino para que en el rol alguien me sustituya. Se trabaja de manera muy organizada. Eso me genera tranquilidad, el programa de entrevistas me llena mucho profesionalmente. Esto significa dar ese paso y no solo quedarme como periodista de cancha”, explicó Gustavo, quien dice que del programa pueden esperar una conversación llena momentos cómodos, incómodos, felices y tristes.