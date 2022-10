Guillermo del Toro presenta en Netflix una selección de terror perfecta para Halloween

El director y guionista mexicano Guillermo del Toro tiene un fin de año lleno de lanzamientos: estrenó esta semana su más reciente trabajo de terror en Netflix y en diciembre se verá su versión de Pinocho en la misma plataforma.

Bajo el título El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, presenta una antología con ocho episodios de una hora sobre temas fantásticos, gore y góticos.

En la producción, el propio cineasta presenta cada relato. Ya se encuentran seis capítulos disponibles en la plataforma de streaming y los dos faltantes serán lanzados este sábado 29 de octubre.

El propio Guillermo del Toro es el presentador de las historias, al mejor estilo de la clásica serie 'Hitchcock presenta'. Foto: GDA

Sobre sus influencias, el director ha sido muy claro. “Crecí viendo todas las antologías: Outer Limits, The Twilight Zone, Night Gallery, One Step Beyond, Black Mirror... Pero me preguntaba por qué no se hacen antologías hoy día. Claro, me di cuenta que se debe a que son muy difíciles de armar”, expresó en una entrevista replicada por el diario El Universal de México.

Para Del Toro, fue todo un reto crear este gabinete de historias porque “es como filmar ocho películas al mismo tiempo, con muchas complicaciones y sabores diferentes”.

La fantasía y lo gótico están servidos en la producción 'El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro'. Foto: GDA

Entre los actores de esta antología figuran estrellas como Andrew Lincoln, Essie Davis, Glynn Turman, F. Murray Abraham, Rupert Grint, Tim Blake Nelson, Dan Stevens y Crispin Glover.

Por el momento, se leen buenas críticas sobre los episodios que se encuentran disponibles.

Para el crítico español Jorge Loser, la producción es una exquisita antología de terror clásico.

“Las inquietudes de cada episodio reflejan bien el espíritu de la serie en conjunto, con piezas de época, con una sensación literaria clásica, mucho talento visual y una narrativa que no deja mucho margen para las sorpresas”, se lee en la reseña que publicó en el portal Espinof.