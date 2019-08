Ya para el 30 de agosto del 2018 el servicio estaba disponible en todo el mundo, seguía siendo un servicio gratuito y ya estaban en línea series como Queen América (protagonizada por Catherine Zeta Jones) o Sorry For Your Loss (encabezada por la joven actriz Elizabeth Olsen).

Otro punto importante: las series solo son una parte de la oferta que presenta Facebook Watch; también hay realitys shows (la temporada 33 de The Real World ), talk shows ( Red Table Talk ) y docuseries ( Humans of New York: The Series ). Incluso la oferta también incluye programas de noticias y de deportes.

Por esa razón, vale preguntarse: ¿por qué sus series y programas no se han popularizado?

Si no sabía nada de este servicio no se asuste. No es el único. En una pequeña encuesta que realicé en la redacción de La Nación , ninguno de mis compañeros tenía la menor idea de qué les estaba hablando.

Yo conocí el servicio de pura casualidad: vi una entrevista con Catherine Zeta Jones en la que hablaba sobre su nuevo proyecto Queen America . Aunque al principio pensé que era una película, investigando en Internet me enteré de que era una serie producida en Facebook Watch y que además la podía ver de gratis. En tres días me la devoré.

Cuando se anunció el servicio hace dos años, la mayoría de expertos imaginó que esta nueva sección de Facebook entraría a competir con Netflix, Amazon Prime, los nuevos servicios de YouTube y otras plataformas de streaming de grandes cadenas de televisión estadounidenses como HBO GO y FOX app.

'Sorry for Your Loss' es una serie de televisión web dramática estadounidense creada por Kit Steinkellner que se estrenó el 18 de septiembre de 2018 en Facebook Watch. Es protagonizada por Elizabeth Olsen y Kelly Marie Tran. Foto: Facebook Watch para LN

Sin embargo, Facebook no se ha preocupado por promocionar sus series fuera de Estados Unidos y encontrarlas en Facebook no siempre es tarea fácil.

Otra curiosidad es que los videos están habilitados desde la página de Facebook (en una PC) o bien desde la app donde ve su feed de noticias en el celular; no es necesario descargar una aplicación para disfrutarlas.

'Sacred Lies' es una serie de televisión web dramática estadounidense basada en la novela 'The Sacred Lies of Minnow Bly de Stephanie Oakes', que se estrenó el 27 de julio de 2018 en Facebook Watch.

Sin embargo, no hay una sección especial donde pueda encontrar todos los programas que actualmente produce Facebook. Aquí es donde el panorama se le puede complicar a más de uno si no tiene claro cómo llegar a ellas.

Por ello, para encontrar la serie que desea ver, primero debe saber que existe, cómo se llama y luego tener algo de paciencia para localizarla en el buscador específico de Facebook Watch. Ojo, no es el buscador general de Facebook.

Five Points es otra de las series producidas por Facebook Watch, que cuenta la vida de varios adolescentes. Se estrenó el 4 de junio del 2018. Foto: Facebook Watch para LN

Medir el impacto de una serie, y más producida por Facebook Watch es difícil, por no decir imposible. Hasta ahora no hay datos certeros, pero al menos hay algunos números interesantes.

Por ejemplo, el primer capítulo de Sorry for Your Loss tiene más de 12 millones de reproducciones (incluso ya se anunció su segunda temporada para octubre del 2019), mientras que el piloto de Queen America cuenta con más 10 millones.

Además, estos datos miden todos los videos que se suben a la red social y no específicamente de las series.

A pesar de ello, el futuro pinta bien interesante para Facebook Watch y los usuarios que buscan series nuevas y de calidad. El año pasado se anunció, por ejemplo, el estreno de la serie Limetown protagonizado por Jessica Biel, luego de su exitoso trabajo en The Sinner .

Episodios: 1 temporada - 10 episodios (no se ha anunciado segunda temporada)