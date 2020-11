“Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida porque he aprendido mucho, he tenido que aprender muchas cosas. Por ejemplo he tenido que cantar en portugués, en inglés, hacer coreografías, he aprendido de diferentes técnicas de canto que antes no sabía y no las había desarrollado, pero tanto Flor (Urbina), como Luis (Montalbert) me han enseñado muchísimo y la experiencia ha sido muy enriquecedora”, explica.