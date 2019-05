- Me sorprendió el hecho de que, a pesar de todas las amenazas, atentados y la persecución, que se le hizo tanto a él como a su familia, de una forma muy cobarde, él decidió seguir adelante. Tuve la oportunidad de preguntarle el por qué siguió, después de tantas dificultades, y él me dijo que solamente quería hacer lo correcto. Creo que la convicción de sus ideales y compromisos fueron los que recompensó con éxito el trabajo tan arduo que hizo contra el narcotráfico, convirtiéndolo, no en vano, en el mejor policía del mundo.