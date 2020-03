Bajo la dirección de Andrew Rossi, quien también ha estado detrás de producciones como Page One: Inside the New York Times, este nuevo trabajo audiovisual analiza los efectos nocivos de las noticias falsas, enfocándose en las consecuencias que generan en la cotidianidad la desinformación, las teorías de la conspiración y las fake news en un universo lleno de tanto contenido y que es de fácil acceso para los ciudadanos.