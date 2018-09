Realmente tenemos una expectativa enorme con ellos, porque son personas que tienen una voz extraordinaria, pero creo que es interesante lo que plantea el programa: que muchos espectadores se sientan identificados con lo que sucede en el programa y que se animen a vivir experiencias que, quizás, nunca pensaron que serían posibles de realizar. La expectativa no es que solo puedan cantar, sino también que puedan salir adelante como persona y no queda ninguna duda de que eso logra Talento FOX, porque no somos las mismas personas las que entraron a las que se fueron y eso es notorio.