Sin embargo, en momentos de pandemia los hermanos no se han librado de todo tipo de sentimientos que van desde la tristeza hasta la alegría, en este último se prefieren mantener. Ellos reconocen que su paso por Tu cara me suena (TCMS), si bien ha sido absolutamente disfrutado, también ha tenido sus momentos de frustración, de sacrificio y de golpes al ego cuando les ha tocado interpretar artistas que no conocen o se han tenido que convertir en figuras femeninas.