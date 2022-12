Douglas Sánchez a un año de su salida de la televisión: ‘Era una desintoxicación que necesitaba’

Ha pasado poco más de un año desde que el conocido periodista y presentador Douglas Sánchez anunció su salida de Multimedios, a finales de octubre del 2021, para tomar una nueva oportunidad laboral fuera de la televisión y los medios de comunicación.

Reconoce que este 2022 ha sido de mucho aprendizaje y que eso lo ha mantenido muy ocupado en otra área que no es precisamente a la que estaba acostumbrado. Sin embargo, asegura que está disfrutando mucho esta etapa, la cual “necesitaba”.

“Ha sido un año muy intenso, en el que me ha tocado conocer mucho de Big Data y eso me ha tenido muy ocupado. Pero al mismo tiempo creo que este era un respiro muy bueno para mí. Yo necesitaba desvincularme del anterior canal. La verdad es que fue una decisión tomada en su momento y fue bien pensada. Yo quería desintoxicarme un poco y puede sonar muy cliché, pero, en mi caso, sí necesitaba un espacio para replantearme si quería hacer algo diferente”, revela.

Douglas Sánchez estuvo en Multimedios hasta el 29 de octubre del 2021. Foto: Arnoldo Robert para LN

No obstante, su amor por la televisión, su pasión por el periodismo y su cariño hacia la gente (que afirma que no lo deja de apoyar incluso fuera de la pantalla), que decidió hacer una nueva temporada de Íntimo, el programa de entrevistas a profundidad que rápidamente se posicionó en Multimedios.

La idea del comunicador es grabar al menos 20 capítulos, pero va a su ritmo pues no puede descuidar su trabajo actual. Por ello, las entrevistas las agenda para los fines de semana, fuera de su horario habitual.

“Es un programa que hace rato quería volver a reactivar y ya a final de año, con cierto margen de tiempo, llamé al productor Juan Garita y le dije que hiciéramos esto. Empezamos hace como un mes a hablar y ya grabamos dos capítulos y estamos por grabar dos historias nuevas”, asegura el comunicador.

Douglas Sánchez: ‘De repente mi estilo no le gustaba a mucha gente pero no pasa nada, mucho éxito’

Sánchez aclara que por ahora no tiene un canal para poder trasmitir el programa y que apenas está grabando los primeros capítulos, pero era algo que sentía la necesidad de hacer.

De hecho, el periodista de 43 años dice que no sería un problema para él emitir los episodios por medio de Facebook o alguna otra red social.

“No es mi prioridad proponérsela a alguna televisora. Lo estoy grabando porque me gusta mucho. No lo he hecho con la intención de que llegue a la televisión. He tenido un par de propuestas, pero no es mi deseo vincularme a algo al menos ahorita, porque estoy muy contento con mi trabajo actual. Entonces, ahí veremos dónde lo sacamos. Por ahora estoy concentrado en estudiar las historias de los personajes y calendarizando las entrevistas”, detalla.

Aunque no dio mucho detalle de quiénes serán sus entrevistados, el comunicador confirmó que uno de ellos es Alex Reyes, un sobreviviente a un accidente de tránsito y a quien ya había entrevistado para Íntimo en Multimedios.

“Lo estoy repitiendo porque tiene una historia muy fuerte a dos años del accidente, en particular con el tema de ciertas burlas que ha sufrido. Las demás son producto de gente que ha ido conociendo”, comenta.

Douglas afirma que al final hace Íntimo porque hay muchas grandes historias alrededor del país que merecen ser contadas. Además, agradece a la gente, pues asegura que no han dejado de pedirle una nueva temporada de su querido programa.