“Hace una semana, la producción llamó a mi mamá. Yo no estaba con ella en ese momento, porque estaba en el colegio, así que cuando llegué a la casa, mi madre me recibió toda emocionada y me contó que me habían invitado a Tu cara me suena y yo no lo podía creer, así que estar aquí, a tan solo minutos de salir a escenario, todavía me parece un sueño", comentó Luna, quien cursa primer año del colegio.